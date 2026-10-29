İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 29.10.2026 - 09:12 Güncelleme:
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Karşıyaka ve Bergama ilçelerinde 2 eve operasyon düzenledi.
Aramalarda 1 kilo 685 gram esrar, 480 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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