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        İzmir'de Yahudiler Netanyahu'nun gidişini kutladı

        İzmir'in Konak ilçesindeki Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde bir grup Yahudi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesini, sokakta zıplayıp eğlenerek kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:52 Güncelleme:
        İzmir'de Yahudiler Netanyahu'nun gidişini kutladı

        İzmir'in Konak ilçesindeki Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde bir grup Yahudi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçimleri kaybetmesini, sokakta zıplayıp eğlenerek kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan Yahudi, İsrail’deki seçimlerde Binyamin Netanyahu’nun hezimete uğramasını sokak ortasında zıplayarak ve dans ederek kutladı. Netanyahu muhâlifliği ile de bilinen Hasedik Yahudiler’in sevinç gösterileri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

        "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık"

        O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, sokaktan geçen bir vatandaşın grubun yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar yer aldı. Grubun hareketlerini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşın, yaşananları "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık vallahi" sözleriyle dile getirdiği görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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