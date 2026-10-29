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        Göztepe'nin yeni hedefi Fenerbahçe

        TRENDYOL Süper Lig'de ilk 6 haftada galip gelememesine rağmen son 3 maçını üst üste kazanarak çıkışa geçen Göztepe cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe'yi de gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray derbisini 2-1 kaybeden rakibini deplasmanda yenip 4'te 4 yapmak istiyor. Göz-Göz, Galatasaray yenilgisi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasıyla takımı geçici olarak yardımcısı Dirk Kuyt'a emanet eden Fenerbahçe'ye geçen sezon hiç mağlup olmadı. İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan ilk maç 0-0, İstanbul'daki rövanş maçıysa 1-1 bitti. Göztepe bu iki maça da takımı 4 sezondur çalıştıran Stanimir Stoilov yönetiminde çıkarken, geçen sezon ilk haftalarda Jose Mourinho, ikinci yarıda rövanşta Domenico Tedesco'nun görev yaptığı Fenerbahçe'nin teknik direktörü yine değişmiş olacak. İzmir temsilcisi Süper Lig'e 2024'te döndükten sonra iki takım arasında oynanan 4 maçın 3'ü berabere biterken, sarı-lacivertliler 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'daki maçı 3-2 kazanmıştı. Göztepe rakibini son olarak 5 buçuk yıl önce 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında 21 Şubat 2021'de İstanbul'da 1-0 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Göztepe'nin yeni hedefi Fenerbahçe

        TRENDYOL Süper Lig'de ilk 6 haftada galip gelememesine rağmen son 3 maçını üst üste kazanarak çıkışa geçen Göztepe cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe'yi de gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray derbisini 2-1 kaybeden rakibini deplasmanda yenip 4'te 4 yapmak istiyor. Göz-Göz, Galatasaray yenilgisi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasıyla takımı geçici olarak yardımcısı Dirk Kuyt'a emanet eden Fenerbahçe’ye geçen sezon hiç mağlup olmadı. İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan ilk maç 0-0, İstanbul'daki rövanş maçıysa 1-1 bitti. Göztepe bu iki maça da takımı 4 sezondur çalıştıran Stanimir Stoilov yönetiminde çıkarken, geçen sezon ilk haftalarda Jose Mourinho, ikinci yarıda rövanşta Domenico Tedesco'nun görev yaptığı Fenerbahçe'nin teknik direktörü yine değişmiş olacak. İzmir temsilcisi Süper Lig'e 2024'te döndükten sonra iki takım arasında oynanan 4 maçın 3'ü berabere biterken, sarı-lacivertliler 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'daki maçı 3-2 kazanmıştı. Göztepe rakibini son olarak 5 buçuk yıl önce 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında 21 Şubat 2021'de İstanbul'da 1-0 yendi.

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        Göztepe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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