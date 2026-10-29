Başkan Tugay'dan İzmir için Ankara'da üst düzey temaslar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara’da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmelerde İzmir’in öncelikli ihtiyaçları ve kentte yürütülen çalışmalar ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara temasları kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamlarında ziyaret etti. Başkan Tugay, ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Tugay’a AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da eşlik etti. Görüşmelerde, İzmir'in öncelikli ihtiyaçları ve kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

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"İzmir için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye nazik misafirperverlikleri, ilgileri ve destekleri için teşekkür etti. Başkan Tugay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da İzmir’e olan yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ederek, "İzmir; 8 bin 500 yıllık köklü geçmişi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle eşsiz bir kent. Bu güzel şehri kültür ve turizm alanlarında geliştirmeye, İzmir'i dünyanın dört bir yanına tanıtmak için yeni yatırımlar hayata geçirmeye ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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"İzmir’i beraber daha ileriye taşıyacağız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Cemil Tugay’a ve Eyyüp Kadir İnan’a nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz güzellikleriyle İzmir’imizin kültür ve turizm alanındaki gelişimine katkı sunacak her adımı, şehrimizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. İzmir’in sahip olduğu birikimi korumak, tanıtmak ve daha geniş kitlelerle buluşturmak için iş birliğini ve ortak çalışma anlayışını önemsiyoruz. İzmir Kültür Yolu Festivali’nin şehrimizin dört bir yanında sanatseverleri buluşturduğu bu günlerde, kültür ve sanatın şehir hayatına kattığı canlılığı hep birlikte yaşıyoruz. İzmir’in bu alandaki imkânlarını geliştirmek ve turizmdeki potansiyelini daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın İnan’a ve Sayın Tugay’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.