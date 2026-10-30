Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri AK Parti Milletvekili Kasapoğlu, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andı

        AK Parti Milletvekili Kasapoğlu, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andı

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:42 Güncelleme:
        AK Parti Milletvekili Kasapoğlu, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andı

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin mesaj yayımladı.

        Kasapoğlu, mesajında, 30 Ekim'in İzmir'in hafızasında derin bir acı olarak yer aldığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

        Her ailenin evinde güvenle yaşamak istediğini, bu güveni sağlamak için atılan her adımın, gösterilen her gayretin yanında olacaklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

        "6 yıl önce bugün kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Geride kalan ailelerimizin, evlatlarımızın, anne ve babalarımızın acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybeden her insanımızın hatırası bizim için kıymetli. O zor günlerde bir insanı daha hayata döndürebilmek için verilen mücadeleyi unutmadık. Enkaz başında çalışanların, yaralılarımızla ilgilenenlerin, tanımadığı insanların derdini kendi derdi bilenlerin emeğini unutmadık. Milletimizin dayanışması, acıyı paylaşmanın ve birbirine sahip çıkmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi."

        REKLAM

        Kasapoğlu, deprem hazırlığının sürekli takip ve kararlılık gerektirdiğini ifade ederek, riskli yapıların yenilenmesi, yapı güvenliğinin sağlanması, denetimlerin titizlikle yürütülmesi ve afetlere hazırlık konusunda herkese görev düştüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        30 Ekim'in kahramanları o günü unutamıyor
        30 Ekim'in kahramanları o günü unutamıyor
        Oğlunu İzmir depreminde kaybetti, şimdi enkazda can kurtarıyor 23 saat oğlu...
        Oğlunu İzmir depreminde kaybetti, şimdi enkazda can kurtarıyor 23 saat oğlu...
        Kasapoğlu: "30 Ekim'in acısı yüreğimizde"
        Kasapoğlu: "30 Ekim'in acısı yüreğimizde"
        Kalbinizin ritmi, hafızanızda iz bırakabilir
        Kalbinizin ritmi, hafızanızda iz bırakabilir
        30 Ekim'in kahramanları o günü unutamıyor
        30 Ekim'in kahramanları o günü unutamıyor
        İzmir'de ilkokul öğrencilerinden anlamlı Cumhuriyet kutlaması Öğrenciler, '...
        İzmir'de ilkokul öğrencilerinden anlamlı Cumhuriyet kutlaması Öğrenciler, '...