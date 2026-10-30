AK Parti Milletvekili Kasapoğlu, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin mesaj yayımladı.

Kasapoğlu, mesajında, 30 Ekim'in İzmir'in hafızasında derin bir acı olarak yer aldığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Her ailenin evinde güvenle yaşamak istediğini, bu güveni sağlamak için atılan her adımın, gösterilen her gayretin yanında olacaklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"6 yıl önce bugün kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Geride kalan ailelerimizin, evlatlarımızın, anne ve babalarımızın acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybeden her insanımızın hatırası bizim için kıymetli. O zor günlerde bir insanı daha hayata döndürebilmek için verilen mücadeleyi unutmadık. Enkaz başında çalışanların, yaralılarımızla ilgilenenlerin, tanımadığı insanların derdini kendi derdi bilenlerin emeğini unutmadık. Milletimizin dayanışması, acıyı paylaşmanın ve birbirine sahip çıkmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi."

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Kasapoğlu, deprem hazırlığının sürekli takip ve kararlılık gerektirdiğini ifade ederek, riskli yapıların yenilenmesi, yapı güvenliğinin sağlanması, denetimlerin titizlikle yürütülmesi ve afetlere hazırlık konusunda herkese görev düştüğünü sözlerine ekledi.