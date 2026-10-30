İzmir'de ilkokul öğrencilerinden anlamlı Cumhuriyet kutlaması Öğrenciler, 'İlelebet Cumhuriyet' dedi

Günün anlam ve önemine ilişkin renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, halk oyunları gösterisinin ardından dron ile havadan bakıldığında okunabilen ilelebet cumhuriyet yazısını oluşturdu.

Öğrenciler, haftalar boyunca hazırlık yaptıkları etkinlikte sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle Cumhuriyet Bayramının gururunu ve mutluluğunu yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.