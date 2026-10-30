Karşıyaka filede Bergama'yı ağırlıyor
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alan zirve takipçisi Karşıyaka yarın evinde 1 galibiyeti bulunan 10'uncu sıradaki Bergama Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Grupta 13.30'da İBB Spor-Denizli BŞB, 16.00'da Bahçelievler Bld-Aydın BŞB, Altınordu-İzmir DSİ, Bodrum Bld-Eczacıbaşı, 17.30'da ise Yeşilyurt-Akhisar Bld müsabakaları oynanacak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alan zirve takipçisi Karşıyaka yarın evinde 1 galibiyeti bulunan 10'uncu sıradaki Bergama Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Grupta 13.30'da İBB Spor-Denizli BŞB, 16.00'da Bahçelievler Bld-Aydın BŞB, Altınordu-İzmir DSİ, Bodrum Bld-Eczacıbaşı, 17.30'da ise Yeşilyurt-Akhisar Bld müsabakaları oynanacak.
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