Menemen FK'da yeni rota İzmir Atatürk Stadı

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Menemen İlçe Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle pazar günü Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Hafta içinde 1-0 kaybettiği kupa maçında Karacabey Belediyespor'u Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda misafir eden sarı-lacivertliler, bu kez İzmir Atatürk Stadı'nı kullanacak. Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Menemen temsilcisi, eksi 5 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor'u dize getirerek moral bulmak istiyor.

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