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        Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

        Chobani Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Göztepe, bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

        Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.

        Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.

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