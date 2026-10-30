Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Chobani Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Göztepe, bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.
Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.
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