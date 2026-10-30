İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 77 hap ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 77 uyuşturucu nitelikli hap ve tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon yaptı. Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı JASAT ekipleri, 28 Ekim günü Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir adreste arama gerçekleştirdi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 77 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

REKLAM

Operasyonun ardından şüpheliyle ilgili adli süreç başlatıldı.