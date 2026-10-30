Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Hükümet Meydanı'nda belediye bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, Ödemiş Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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