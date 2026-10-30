İzmir'de 76 düzensiz göçmen yakalandı

Urla ve Karaburun ilçelerinde de kara üzerinde 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

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