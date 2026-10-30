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        İzmir'de 76 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Seferihisar, Urla ve Karaburun ilçelerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:06 Güncelleme:
        İzmir'de 76 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Seferihisar, Urla ve Karaburun ilçelerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

        Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki 2 lastik bottaki 9'u çocuk toplam 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Urla ve Karaburun ilçelerinde de kara üzerinde 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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