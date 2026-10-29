Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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