Körfez'de Cumhuriyet rüzgarı esti

İzmir’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü coşkusu Körfez’e taşındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "103. Yıl 103 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları"nın son etabı başladı. İzmirlilerin sahilden ilgiyle izlediği yarışlar, Körfez’de renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü, İzmir Körfezi’nde yelken yarışlarıyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açık Yat Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "103. Yıl 103 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları", bayram coşkusunu denize taşıdı. Yarışların üçüncü ve son etabının startı, filo kortejinin ardından Konak İskelesi’nden verildi. 29 Ekim’de yelkenliler, oluşturdukları filo kortejiyle Körfez’de bayram coşkusuna eşlik etti. Teknelerin oluşturduğu renkli manzara, kıyı boyunca yarışları izleyenlere görsel şölen sundu.

REKLAM

Start Bergama Vapuru’ndan verildi

Yarışın startı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, İZDENİZ Genel Müdürü Akın Satkan ve Türkiye Yelken Federasyonu Başhakemi Eşref Uzun’un katılımıyla Bergama Vapuru’ndan verildi. Telsizden anons yapan Alptekin, yarışmacıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başarılar diledi. İZDENİZ Genel Müdürü Akın Satkan da "Bütün yarışmacıların, öncelikle bütün denizci arkadaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Yarışmalarda başarılar diliyorum. Rüzgarınız kolayınıza olsun" dedi. Yat yarışı Bayraklı ve Çiğli istikametinin ardından Konak İskelesi'nde tamamlanacak. Kazananları ödülleri törenle verilecek. Üç etapta toplam 103 millik mesafe kat edilmiş olacak.