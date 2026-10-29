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        İzmir'de fabrika alanındaki konteynerde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

        İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
        İzmir'de fabrika alanındaki konteynerde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

        İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ekiplerin araştırmasında, fabrikada çalışan S.K., S.B. ve G.G. isimli şüphelilerin fabrika sahasındaki konteynerde uyuşturucu tuttuğu tespit edildi. Konteynerde gerçekleştirilen adli aramada, 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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