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        İzmirli dönerciden 29 Ekim'de çocuklara ücretsiz döner

        İzmir'de dönerci işletmesinin sahibi Emre Koca ve eşi Fatma Işık Koca, 23 Nisan ve 29 Ekim'de sürdürdükleri geleneği bu yıl da devam ettirerek çocuklara ücretsiz döner ve ayran ikram etti. Bayram sevincini yaşayan yüzlerce çocuk, işletmenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
        İzmirli dönerciden 29 Ekim'de çocuklara ücretsiz döner

        İzmir’de dönerci işletmesinin sahibi Emre Koca ve eşi Fatma Işık Koca, 23 Nisan ve 29 Ekim’de sürdürdükleri geleneği bu yıl da devam ettirerek çocuklara ücretsiz döner ve ayran ikram etti. Bayram sevincini yaşayan yüzlerce çocuk, işletmenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

        İzmir’deki Halit Ziya Bulvarı’nda dönercilik yapan Emre Koca ve eşi Fatma Işık Koca, 7 yıldır her 23 Nisan ve 29 Ekim’de sürdürdükleri geleneği bu yıl da devam ettirdi. Cumhuriyet Bayramı için hazırlık yapan Koca, yaklaşık 2 bin kişilik döneri iş yerinin önüne kurduğu tezgahta çocuklara ikram etti. Esnaf, Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamaların ardından bölgeye gelen çocuklara ücretsiz dönerin yanı sıra ayran, çikolata ve Türk bayrağı dağıttı.

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        "Ne mutlu Cumhuriyet çocuklarına"

        Geleneğin devam ettiğini ifade eden Emre Koca, "23 Nisan ve 29 Ekim’de bütün çocuklara her şey ücretsiz. İçinde neler olduğuna bak, göster. Ayran, çikolata, su, balon, şeker, döner. Her şey ama her şey çocuklara ücretsiz. Bu bizim geleneğimiz ve devam ettiriyoruz. Açıkçası bu kadar ilgi beklemiyordum. Yaklaşık 2 bin kişilik hazırlığımız vardı. Şu ana kadar bin 300 kişiyi geçtik. Daha bir o kadar ikramımız var. Onları da dağıttıktan sonra Allah’ın izniyle seneye 23 Nisan’da yine beraber olacağız. Herkes teşekkür ediyor, ‘Allah razı olsun’ diyor. Bu bana yetiyor. Dünyanın en büyük zenginliğini yaşıyoruz. Çocukları sevindirmek, onların hayır duasını almak ne mutlu bize. Bütün İzmir burada, daha da gelecekler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneğimizi sürdürüyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımın da benim gibi etkinlikler yapmasını bekliyorum. Ne mutlu Cumhuriyet çocuklarına. İyi bayramlar herkese. Cumhuriyet Bayramı bizim bayramımız. 29 Ekim’imiz kutlu olsun" diye konuştu.

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        "Çok güzel bir etkinlik"

        Çok mutlu olduğunu söyleyen 12 yaşındaki öğrenci Betül Akgün, "29 Ekim’imiz kutlu olsun. Böyle bir etkinlik düzenlediği ve tüm çocukları sevindirdiği için dönerci Emre ağabeye çok teşekkür ederiz. Bence çok güzel bir etkinlik. Birçok kişi bu sayede seviniyor. Diğer dükkânlar da böyle etkinlikler yapmalı ve çocukları sevindirmeli. 29 Ekim’de yapılması çok anlamlı, çünkü Atatürk’ü anıyoruz. 10 Kasım ve 23 Nisan gibi özel günlerde de diğer esnaflar böyle etkinlikler yapmalı. Onlar da bizim için çok önemli günler. Buradan herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

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        Öte yandan Betül Akgün’ün kardeşi Yusuf Akgün de döner dağıtımının kendisini çok mutlu ettiğini ve sevindirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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