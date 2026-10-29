MHP Balçova İlçe Başkanlığından sporcu Güner'e tebrik

MHP Balçova İlçe Başkanı Fazıl Şahin ve ilçe yönetimi, bilek güreşi sporcusu Bora Güner'i ziyaret etti.

MHP Balçova İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, Güner'in çeşitli uluslararası spor organizasyonlarında şampiyonlukları bulunduğu kaydedildi.

Güner'in Türk bayrağını uluslararası arenada gururla temsil ettiği, azmi, disiplini ve mücadelesiyle gençlere örnek olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu büyük başarılarından dolayı milli sporcumuzu Bora Güner'i yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. MHP Balçova İlçe Başkanlığı olarak, ülkemizin adını dünyaya duyuran tüm sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.