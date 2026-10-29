İzmir'de çalıştıkları fabrikaya uyuşturucu saklayan 3 kişi yakalandı

Konteynerde yapılan aramada 810 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 3 çalışan gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan S.K, S.B. ve G.G'nin fabrikadaki konteynere uyuşturucu sakladığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

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