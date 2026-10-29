İzmir'de 103'üncü yıl coşkusu gökyüzünü aydınlattı İzmir Büyükşehir Belediyesinden Cumhuriyet kutlamalarına özel görsel şölen

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı ve İzmir Körfezi üzerinde özel görsel gösteriler düzenledi.

Kutlamalar çerçevesinde Gündoğdu Meydanı'nda 1000 dron ile ışık gösterisi gerçekleştirilirken, İzmir Körfezi üzerinde ise havai fişek gösterisi sunuldu. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyan etkinlikler, alanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gökyüzünde oluşturulan figürler ve ışık oyunları kutlamalara renk katarken, kent sakinleri unutulmaz anlar yaşadı.