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        İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:21 Güncelleme:
        İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        İzmir Valiliğince Balçova Termal Otel'de düzenlenen resepsiyonda, Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, davetlileri karşıladı, bayramlarını kutladı.

        Resepsiyona, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, protokol üyeleri, kaymakamlar, il müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Türk Dünyası Devlet Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları tarafından enstrüman dinletisi sunuldu.

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        Vali Elban, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ecdadın, destansı bir mücadeleyle çok kısa bir süre içerisinde ülkeyi tekrar düşman işgalinden kurtardığını söyledi.

        İşgali sona erdirmenin tek başına yetmeyeceğini ve bu zaferi Cumhuriyet gibi bu milletin karakterine en uygun rejimle de taçlandırmak gerektiğini aktaran Elban, "Dolayısıyla 103 yıl önce genç Cumhuriyet'imiz ilan edildi. 103 yıldan beri büyük bir onur ve gururla Cumhuriyet'imizi kutluyoruz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

        Günün anısına pasta kesiminin ardından törene katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in ilanını kutladı.

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        - 400 metrelik Türk bayrağı taşındı

        Etkinlikler kapsamında İzmir Valiliği öncülüğünde fener alayı gerçekleştirildi. Vatandaşlar 400 metrelik Türk bayrağı ile Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

        Meydanda havai fişek gösterisi yapılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1000 dron ile ışıklı gösteri gerçekleştirildi.

        Çok sayıda kişinin katıldığı etkinliklerde vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusuna katıldı.

        Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 24'üncü durağı olan "İzmir Kültür Yolu Festivali" kapsamında sanatçı Ceza konser verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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