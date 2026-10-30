Altay'ın konuğu 1922 Akşehir

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren stoper Arif ile kırmızı kart cezalısı ön libero İsa Toygar forma giyemeyecek. Ligde 9 puanla 11'inci sırada yer alan Altay, 3 puanla ligin dibine demir atan Konya temsilcisini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Altay geçen sezon da ekim ayında Alsancak Stadı'nın zemininin bakıma girmesi nedeniyle son yıllarda futbol maçlarında zorunlu haller dışında kullanılmayan İzmir Atatürk Stadı'na dümen kırmıştı.

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