Altekma deplasmanda zafer arıyor

EFELER Ligi'nde ilk 3 haftada Spor Toto'yu 3-2 yenip, Ziraat Bankkart'a 3-2 (D), Halkbank'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın deplasmanda Gaziantep Gençlik ile rakip olacak. Kamil Ocak Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 4'üncü hafta mücadelesini Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit hakem ikilisi yönetecek. Ligde Altekma 3 maçta aldığı 1 galibiyetle 8'inci sırada yer alırken, 2 müsabakada 2 yenilgi alan Gaziantep temsilcisi 12'nci basamakta yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.