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        Altekma deplasmanda zafer arıyor

        EFELER Ligi'nde ilk 3 haftada Spor Toto'yu 3-2 yenip, Ziraat Bankkart'a 3-2 (D), Halkbank'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın deplasmanda Gaziantep Gençlik ile rakip olacak. Kamil Ocak Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 4'üncü hafta mücadelesini Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit hakem ikilisi yönetecek. Ligde Altekma 3 maçta aldığı 1 galibiyetle 8'inci sırada yer alırken, 2 müsabakada 2 yenilgi alan Gaziantep temsilcisi 12'nci basamakta yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Altekma deplasmanda zafer arıyor

        EFELER Ligi'nde ilk 3 haftada Spor Toto'yu 3-2 yenip, Ziraat Bankkart'a 3-2 (D), Halkbank'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın deplasmanda Gaziantep Gençlik ile rakip olacak. Kamil Ocak Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 4'üncü hafta mücadelesini Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit hakem ikilisi yönetecek. Ligde Altekma 3 maçta aldığı 1 galibiyetle 8'inci sırada yer alırken, 2 müsabakada 2 yenilgi alan Gaziantep temsilcisi 12'nci basamakta yer alıyor.

        FOTOĞRAFLI

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