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        Göztepe Kadıköy'de puan peşinde

        TRENDYOL Süper Lig'de Eyüpspor (D), Kocaelispor (D) ve Çorum FK'yı yenip 12 puanla üst sıralara tırmanan Göztepe yarın deplasmanda Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Göztepe'de Çorum FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyunculardan orta saha Rhaldney ve golcü Juan Silva görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Göztepe Kadıköy'de puan peşinde

        TRENDYOL Süper Lig'de Eyüpspor (D), Kocaelispor (D) ve Çorum FK'yı yenip 12 puanla üst sıralara tırmanan Göztepe yarın deplasmanda Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Göztepe'de Çorum FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyunculardan orta saha Rhaldney ve golcü Juan Silva görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

        Kasık sakatlığı yaşayan Brezilyalı stoper Allan Godoi ise Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek. Göztepe son 2 sezonda Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçın 3'ünde puan almayı başardı. Rakibi ile 3 kez berabere kalan Göztepe 1 müsabakayı ise kaybetti. 2024-25 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 3-2 kaybetti. Geçen sezon ise İzmir'deki ve İstanbul'daki maçlar berabere tamamlandı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal geçen hafta Galatasaray derbisindeki mağlubiyet sonrası istifa etmişti.

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