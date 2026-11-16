Aliağa FK, Erkan Sözeri'yle yeni sayfa açtı

Aliağa FK, Namet Ateş'le yollarını ayırarak takımın başına deneyimli çalıştırıcı Erkan Sözeri'yi getirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, Ankaraspor beraberliğinin ardından Namet Ateş'le yollarını ayırdı. İzmir ekibi, kısa bir süre içerisinde ise takımın başına 60 yaşındaki çalıştırıcı Erkan Sözeri'yi getirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İzmir ekibi, Erkan Sözeri yönetiminde çarşamba günü Sebat Spor Kulübü'yle oynanacak karşılaşmaya yönelik çalışmalarına başlandığını da duyurdu.