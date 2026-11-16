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        SAYA Holding'e yapay zekâ ödülü

        Saya Holding, yapay zekâ, bulut ve veri teknolojileriyle kurumlara ölçülebilir değer katan projeleri ödüllendiren Future of AI & Cloud Awards 2026'da "Kurumsal Yapay Zeka Dönüşüm Programı" ile ödüllendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        SAYA Holding'e yapay zekâ ödülü

        Saya Holding, yapay zekâ, bulut ve veri teknolojileriyle kurumlara ölçülebilir değer katan projeleri ödüllendiren Future of AI & Cloud Awards 2026'da "Kurumsal Yapay Zeka Dönüşüm Programı" ile ödüllendirildi.

        Saya Holding, teknoloji ve iş dünyasına yönelik yayınlar hazırlayan ve sektörel etkinlikler düzenleyen CXO Medya ile üst düzey teknoloji yöneticilerini zirve ve ödül programlarında bir araya getiren Future of Consultancy tarafından düzenlenen Future of AI & Cloud Awards 2026'da Kurumsal Yapay Zeka Dönüşüm Programı çalışması ile ödüle değer bulundu. SAYA Holding'in çalışması, "Best AIDriven Business Transformation Projects of the YearYılın En İyi Yapay Zekâ Odaklı İş Dönüşümü Projeleri" kategorisinde ödül aldı.

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        Yapay zeka ve bulut teknolojilerinin kurumsal rekabette oluşturduğu değişimi odağına alan Future of AI & Cloud Summit 2026, Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul'da gerçekleştirildi. Saya Holding Bilgi Teknolojileri Direktörü Hakan Topal, departmanlarından Sümeyye Sancak ve Eren Şahin ile birlikte ödülü aldı.

        Mengi: "Hedefimiz kalıcı bir yetkinlik oluşturmak"

        SAYA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, yapay zekâ yatırımlarında başarının iş süreçlerine ve çalışanlara sağlanan katkıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hedefimiz, yapay zekâyı daha sağlıklı kararlar almamızı, süreçlerimizi geliştirmemizi ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmamızı sağlayan kalıcı bir yetkinliğe dönüştürmek. Kurumsal Yapay Zeka Dönüşüm Programımızın iş dönüşümü alanında ödüllendirilmesini bu nedenle önemsiyoruz. Projelerin uygulanabilirliğini, sağladığı faydayı ve yaygınlaşma potansiyelini dikkate alan bir programda ödül almak bizim için değerli" dedi.

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        Bu dönüşümün, teknolojiyi anlayan ve kendi işine uygulayabilen ekiplerle mümkün olduğunu vurgulayan Mengi, "Çalışma arkadaşlarımızın gelişimini, bilgi paylaşımını ve birlikte öğrenmeyi bu yaklaşımın merkezinde görüyoruz. Bu başarıya emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Ölçülebilir değer odağı

        Future of AI & Cloud Awards'ta projeler; iş hedefleriyle uyum, yenilikçilik, uygulanabilirlik, sağlanan fayda, ölçeklenebilirlik ve sektöre örnek olma potansiyeli üzerinden değerlendiriliyor. Ödül programı, yapay zekâ ve bulut teknolojilerini somut iş sonuçlarına dönüştüren çalışmaların yaygınlaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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