Sağlıklı akciğerlerin temeli anne karnında atılıyor Nefes darlığını yaşlanmaya bağlamayın, KOAH olabilir

Prof. Dr. Alev Gürgün akciğer sağlığının temellerinin daha anne karnındayken atıldığına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nda (KOAH) erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Gürgün, "Akciğer sağlığını korumak yalnızca hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, anne karnından başlayarak yaşamın her döneminde sürdürülmesi gereken bir sorumluluktur" dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alev Gürgün, 18 Kasım Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Günü öncesinde yaptığı açıklamada akciğer sağlığının temellerinin doğumdan önce atıldığını hatırlattı. Gürgün, yalnızca yetişkinlik döneminde önlem almanın yeterli olmayacağını, akciğer sağlığının yaşam boyu korunması gerektiğini kaydetti ve şunları söyledi:

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"Sağlıklı akciğer gelişimi anne karnında başlar. Gebelikte annenin tütün dumanından uzak durması, düşük doğum ağırlığı, prematüritenin önlenmesi ve bebeğin sağlıklı akciğerlere sahip olması açısından önemlidir. Doğum sonrasında da çocukların sigara dumanına maruz bırakılmaması, yeterli ve dengeli beslenmeleri, önerilen aşılarının zamanında yapılması ve solunum yolu enfeksiyonlarının uygun şekilde yönetilmesi gerekir. Düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum ve çocukluk döneminde geçirilen sık solunum yolu enfeksiyonları da ilerleyen yaşlardaki akciğer sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle anne adaylarının sigara ve tütün kullanımının önlenmesi gereklidir. Ayrıca korunmaya ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi."

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Öksürük ve nefes darlığını yaşlanmaya bağlamayın

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH), hava yolları ve akciğer dokusunda meydana gelen değişiklikler sonucunda hava akımının kalıcı olarak kısıtlanmasıyla ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Gürgün, hastalığın önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğuna dikkat çekti. Sürekli öksürük, balgam, nefes darlığı ve çabuk yorulmanın KOAH'ın başlıca belirtileri arasında bulunduğunu kaydeden Gürgün, bu yakınmaların özellikle ileri yaşlarda çoğu zaman normal kabul edilerek göz ardı edildiğini söyledi.

Hastalık ilerledikçe yürümenin, merdiven çıkmanın ve günlük işleri yapmanın zorlaşabildiğini belirten Gürgün, "Öksürük, balgam ve nefes darlığı yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemeli. Özellikle 40 yaş üzerinde olup sigara kullanan veya zararlı solunum yolu maruziyeti bulunan kişilerde bu belirtiler mutlaka araştırılmalı. Ancak KOAH yalnızca ileri yaşlarda görülen bir hastalık değildir; gençlerde de gelişebilir. Şikayetlerin erken dönemde değerlendirilmesi, hastalığın ilerlemesini önlemeye ve yaşam kalitesini korumaya yardımcı olur" diye konuştu.

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KOAH tanısı nefes ölçüm testiyle konuluyor

KOAH tanısında hasta öyküsü ve hekim değerlendirmesinin yanı sıra spirometri adı verilen solunum fonksiyon testinin önemli olduğunu belirten Gürgün, bu testle kişinin akciğer kapasitesinin ve hava akımındaki kısıtlanmanın değerlendirilebildiğini ifade etti. Risk taşıyan veya belirtileri bulunan kişilerin vakit kaybetmeden göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.

Sigara bırakmak için hiçbir zaman geç değil

KOAH gelişiminde sigaranın en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürgün, sigaraya hiç başlamamanın ve kullananların bırakmasının akciğer sağlığını korumada en etkili adımlar arasında bulunduğunu kaydetti. Gürgün sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Sigarayı bırakmanın her yaşta faydası vardır. KOAH tanısı almış kişilerde de sigaranın bırakılması, akciğer fonksiyonlarındaki kaybın yavaşlatılmasına yardımcı olur. Elektronik sigara ve nargile de güvenli alternatifler değildir. Evde, araçta ve iş yerinde pasif içiciliğin önlenmesi de büyük önem taşır. Sigarayı bırakmak isteyenler bu süreçte sigara bırakma polikliniklerinden destek alabilir."

Öte yandan KOAH riskinin yalnızca sigarayla sınırlı olmadığını da hatırlatan Gürgün, odun, kömür ve tezek gibi yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan dumanın ve dış ortam hava kirliliğinin de akciğer sağlığını tehdit ettiğini belirtti. KOAH ile mücadelede bireysel önlemlerin yanı sıra toplumsal koruyucu uygulamaların da önem taşıdığını ifade eden Gürgün, tütün kontrolü, temiz hava politikaları ve güvenli çalışma şartlarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

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Küresel Hastalık Yükü 2021 analizine göre dünyada yaklaşık 3,7 milyon kişinin KOAH nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Gürgün, 19902021 döneminde hastalığın toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 112, ölüm sayısının ise yüzde 49 arttığını bildiren araştırmalara dikkat çekti. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın 2020 KOAH raporunda da ülkemizde yaklaşık 4 milyon KOAH hastası bulunduğunun tahmin edildiğini hatırlattı.