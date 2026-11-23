Aliağa FK seriye bağladı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta evinde Sebatspor'u 2-0 yenen Aliağa Futbol, Adana Demirspor deplasmanında da kazanmayı başardı. Son sırada yer alan rakibini 3-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, Erkan Sözeri ile 2'de 2 yapıp yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu. Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 29 yükselten Aliağa FK 3'üncü sıraya tırmandı. Aliağa FK; lider Muşspor'un 3, ikinci sıradaki Elazığspor'un ise 2 puan gerisinde yer aldı. İzmir temsilcisi bu hafta evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta evinde Sebatspor'u 2-0 yenen Aliağa Futbol, Adana Demirspor deplasmanında da kazanmayı başardı. Son sırada yer alan rakibini 3-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, Erkan Sözeri ile 2'de 2 yapıp yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu. Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 29 yükselten Aliağa FK 3'üncü sıraya tırmandı. Aliağa FK; lider Muşspor'un 3, ikinci sıradaki Elazığspor'un ise 2 puan gerisinde yer aldı. İzmir temsilcisi bu hafta evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.
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