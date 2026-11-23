Yaşar Üniversitesi akademik ve idari çalışanları, aileleriyle birlikte LÖSEV’in Seferihisar’daki Doğal Yaşam Çiftliği’nde düzenlenen mandalina hasadı etkinliğine katılarak lösemili çocuklara umut oldu.

Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına "Mandalina Toplama Etkinliği" düzenledi. Üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile ailelerinin katıldığı etkinlik, Seferihisar’daki LÖSEV Doğal Yaşam Çiftliği’nde gerçekleştirildi.

Dayanışma ruhu

Etkinlik kapsamında mandalina bahçelerinde hasat yapan üniversite çalışanları, LÖSEV’in üretim faaliyetlerine katkı sundu. Katılımcılar, mandalina toplamanın yanı sıra dayanışmanın eşsiz mutluluğunu yaşadı. Üniversite çalışanlarının çocukları da aileleriyle birlikte hasada katılarak sosyal sorumluluk etkinliğine destek verdi.

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Rektörden hasat

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de etkinliğe katılarak çalışanlarla birlikte mandalina topladı. Toplanan mandalinaların satışından elde edilecek gelirin LÖSEV’e bağışlanacağı etkinlik, hem doğayla iç içe bir gün yaşanmasına hem de lösemili çocukların tedavisine katkı sunulmasına vesile oldu.