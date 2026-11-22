Alaçatıspor, 90+2'de yenildi
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 5. haftasında Alaçatıspor, sahasında ağırladığı lider Balçova Termalspor'a 21 mağlup oldu. Konuk ekip puanını 15'e çıkararak liderliğini sürdürürken, Alaçatıspor 10 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 5. haftasında Alaçatıspor, sahasında ağırladığı lider Balçova Termalspor'a 21 mağlup oldu. Konuk ekip puanını 15'e çıkararak liderliğini sürdürürken, Alaçatıspor 10 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Balçova Termalspor, 3. dakikada Güray Gazioğlu'nun golüyle öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Alaçatıspor, 48. dakikada Nurullah Özdicle'nin golüyle skoru 11'e getirdi.
Karşılaşmanın sonucunu ise Balçova Termalspor'un 90+2. dakikada bulduğu gol belirledi. Konuk ekip sahadan 21 galip ayrıldı.
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