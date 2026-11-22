3’üncü Lig 2’nci Grup 13’üncü hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Alanya 1221 SK’yı 4-1 mağlup ederek üst üste 6’ncı galibiyetini aldı. Bu sonuçla Karşıyaka 27 puana ulaşırken, Alanya takımı 11 puanda kaldı.

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