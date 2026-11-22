Karşıyaka – Alanya 1221 SK: 4-1
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Murat Durgutluoğlu, Mehmet Lüle, Cenk Güngör
KARŞIYAKA: Burak – Mevlüt Can (Dk. 46 Selim), Ensar, Erol, Gökdeniz, Alpay, Samet (Dk. 79 Enes), Mücahit, Erhan (Dk. 85 Bartu), Veysel (Dk. 79 Emircan), Ömer Faruk (Dk. 71Eren Arda)
ALANYA 1221 SK: Miraç – Mikdat, Samet (Dk. 65 Yusuf), Kubilay, Uğurcan, Şükrü (Dk. 46 Doğukan), Emre, Yaşar, Ferhat, Emirhan, Orhan (Dk. 83 Kadir)
GOLLER: Dk. 8 Ömer Faruk, Dk. 52 Veysel, Dk. 78 Samet, Dk. 90 Selim (Karşıyaka), Dk. 45 Kubilay (Alanya)
SARI KARTLAR: Alpay (Karşıyaka), Yusuf, Emirhan (Alanya)
3’üncü Lig 2’nci Grup 13’üncü hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Alanya 1221 SK’yı 4-1 mağlup ederek üst üste 6’ncı galibiyetini aldı. Bu sonuçla Karşıyaka 27 puana ulaşırken, Alanya takımı 11 puanda kaldı.
8’inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Sol çaprazdan Veysel Karani’nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ömer Faruk, kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.
45’inci dakikada Karşıyaka’nın Erhan’la penaltı beklediği pozisyonda hakem devam kararı verirken, kontratağa çıkan konuk ekipte sağdan ceza sahasına giren Kubilay, yerden bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
52’nci dakikada Karşıyaka’da topla buluşan Veysel Karani, ceza sahası dışından köşeye düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı: 2-1.
55’inci dakikada Veysel Karani’nin uzak mesafeden sert şutunda kalecinin parmaklarının ucuyla çeldiği top üst direkten döndü.
78’inci dakikada soldan Mücahit’in ortasında Samet yakın mesafeden aşırtma bir vuruşla golü kaydetti: 3-1.
90’ıncı dakikada soldan gelen ortada Selim, ceza sahasında düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 4-1.
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