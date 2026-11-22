İzmir'de 30 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
İZMİR'in Konak ilçesinde 'Hırsızlık' suçundan 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (55), polis ekiplerince yakalandı.
İZMİR'in Konak ilçesinde 'Hırsızlık' suçundan 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (55), polis ekiplerince yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D.'nin adresini belirledi. H.D., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
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