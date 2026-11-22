İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hareketli lastik botla ilerleyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hareketli lastik botla ilerleyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı kıyı gözetleme ekipleri, 20 Kasım günü saat 08.30 sıralarında lastik botta düzensiz göçmen grubunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG907), bölgede tespit edilen hareketli lastik botu durdurarak içindeki düzensiz göçmenleri kontrol altına aldı.
Karaya çıkartılan 30 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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