Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D. (55) yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

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