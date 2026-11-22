İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Bergama Belediyesi iş birliğiyle "Şehir ve Hafıza" temasıyla düzenlenen 8. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Bergama'da yapılan oturumlar ve kültürel gezilerle tamamlandı. 1920 Kasım tarihlerinde üniversitenin Seyrek Yerleşkesi'nde başlayan kongrenin son gün oturumları, 21 Kasım günü Bergama Belediyesi Haluk Elbe Konferans Salonu'nda yapıldı.

Akademisyenleri, şehir tarihi araştırmacılarını ve yazarları bir araya getiren kongrede, kentlerin tarihi birikimi, kültürel mirası ve toplumsal hafızası ele alındı. Bergama oturumlarında; Bizans'tan Osmanlı'ya Bergama, kent hafızasında gündelik yaşamın dönüşümü, şehrin çok katmanlı tarihi geçmişi ve Batılı seyyahların gözünden 19. yüzyıl Bergama'sı tarihi belgeler ışığında değerlendirildi. Kapanış programında İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Kala ve İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Karcı birer konuşma yaptı. Programın ardından katılımcılar Asklepion Antik Kenti ile Bergama Müzesi'ni gezdi.

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"Bergama il olmaya adaydır diye düşünüyorum"

Kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, "Bergama, binlerce yıllık tarihi, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kültürel mirası ve güçlü kent hafızasıyla yalnızca geçmişin değil, geleceğin de önemli şehirlerinden biridir. Şehirlerin tarihini, hafızasını ve kültürel birikimini bilimsel çalışmalarla ele almak, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak açısından büyük önem taşıyor. Bergama'da böylesine değerli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kentimizin tarihini bilimsel çalışmalarla daha görünür kılan, kültürel mirasımıza katkı sunan tüm akademisyenlere, araştırmacılara ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Bergama tarihiyle ve teknolojinin gelişmesiyle ovamızda Organize Sanayi Bölgesi'yle, Serbest Bölgemiz ve Çandarlı Limanı'nın Bergama sınırları içinde olmasıyla, İZBAN'ın Bergama'ya ilerlemesiyle belki bir havalimanının bölgemizde gündeme gelmesiyle Bergama, Pergamon Krallığı'nın başkentiyse Bergama il olmaya adaydır diye düşünüyorum" dedi.