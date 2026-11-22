İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekiplerince sentetik ecza imalathanesine düzenlenen operasyonda 81 bin 500 adet hap ile 38 kilogram hammadde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesindeki bir adreste uyuşturucu hap üretimi yapıldığını tespit etti. Belirlenen adrese ortak operasyon düzenleyen ekipler, içeride detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda 81 bin 500 adet sentetik ecza hap, 20 bin adet boş kapsül, 38 kilogram Pregabalin hammaddesi, 7 adet hap basım plakası, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tüfek bulundu.

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Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.