Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çeşme Şubesi, İzmir GSİM, Çeşme Belediyesi ve TSF Çeşme İlçe Temsilciliği işbirliği ile Çeşme ÇYDD kurucu başkanı Ufuk Aksoy anısına düzenlenen 2. ELO Satranç Turnuvası, 2829 Kasım 2026 tarihlerinde tarihi Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Kayıtların bitimine altı gün kala 256 kişilik kontenjanın dolduğu organizasyona, 23 farklı ilden 400'ü aşkın sporcu başvurdu.

Üç kategoride kontenjan doldu

ÇYDD Çeşme Şubesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Çeşme İlçe Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen turnuva dört farklı kategoride oynanacak. Başvuruların 26 Kasım 2026 tarihine kadar devam edeceği turnuvada, şimdiden üç kategorinin kontenjanı doldu. Giresun'dan Yalova'ya, İstanbul'dan Antalya'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi gören organizasyon, satranç tutkunlarını Çeşme'de buluşturacak.

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Necibe Albayrak: "Derneğimizin satranç ile anılması gurur kaynağı"

Turnuvaya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Necibe Albayrak, şunları söyledi:

"Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında çağdaş bir gelecek var etmek için çalışan derneğimizin satranç sporu ile birlikte anılıyor olması bizim için gurur kaynağıdır. Bununla birlikte turnuvamıza böylesine büyük bir ilginin olması da bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bu anlamda desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Lal Denizli'ye ve ekibine, Çeşme Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç'a ve Ufuk Aksoy Başkanımızın ailesine verdikleri destekler için derneğimiz adına teşekkür ederiz."