AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın ekibinin rüşvet ve usulsüzlük iddiaları karşısında hesap vermek yerine dokunulmazlıklarının arkasına saklandığını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, fon soruşturması kapsamında atılan adımlara, Özgür Özel’in kendisine açtığı davalara, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne ilişkin iddialara ve milletvekili dokunulmazlıklarına değindi. Özgür Özel ve yakın ekibinin rüşvet ve usulsüzlük iddiaları karşısında hesap vermek yerine dokunulmazlıklarının arkasına saklandığını söyleyen İnan, İzmir’de gerçekleştirilen yatırımlar ve teşkilat çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Konuşmasında il ve ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kolları üyelerine, mahalle başkanlarına seslenen İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Erdoğan’ın İzmir’e ve Karşıyaka’ya duyduğu sevgiyi vurgulayan İnan, teşkilat çalışmalarının önemine dikkat çekti.

"Rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz"

Milletvekilliğinin millete hizmet sorumluluğu taşıdığını ve dokunulmazlığın, milletin emanetini taşıyanların ülke ve vatandaşların yararına özgürce söz söyleyebilmesi için bulunduğunu vurgulayan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz" dedi.

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Özgür Özel ve yakın ekibini, haklarındaki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yanıt vermek yerine dokunulmazlıklarının arkasına saklanmakla suçlayan İnan, yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunan kişilere konuşmamaları ve itirafçı olmamaları karşılığında milletvekilliği ve dokunulmazlık vaat edildiğini ileri sürerek, "Bunların gözünde milletvekilliği millete hizmet makamı değil; suçu örtmenin, yargıdan kaçmanın ve hırsızlığa zırh bulmanın aracıdır" ifadelerini kullandı.

Şeffaflık söylemiyle bu tutumun bağdaşmadığını ve milletin Meclis çatısının hangi amaçlarla kullanılmaya çalışıldığını gördüğünü vurgulayan İnan, "Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz" dedi.

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"Özgür Özel’den yüreği yetiyorsa Manisa’ya canlı bağlantı yapmasını beklerdim"

Özgür Özel’in önceki hafta gerçekleştirdiği kurultayı ve Silivri’den yapılan canlı bağlantıyı eleştiren İnan, "Geçtiğimiz hafta bu kurultay şaibelerinin baş aktörü Özgür Özel, yeni bir kurultayla milletin karşısına çıktı; İstanbul’daki yolsuzluk düzeninin iddia edilen mimarıyla Silivri’den canlı bağlantı yaptı! Ama ben Özgür Özel’den, yüreği yetiyorsa bir sonraki toplantısında Manisa’ya canlı bağlantı yapmasını beklerdim! Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne bir bağlantı aç, oradaki eski dostlarına bir mikrofon tut bakalım, senin Manisa’da çevirdiklerinle ilgili neler anlatacaklar! Delikanlıysan İzmir’de yapamadıklarını, Aydın’da yapamadıklarını şehzadeler şehri Manisa’da nasıl yaptığını anlat! Sen anlatmazsan biz tek tek millete anlatacağız" ifadelerini kullandı.

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"Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz"

Özgür Özel’in kendisine ikinci tazminat davasını açtığını ve teşkilat toplantılarında yaptığı açıklamaların ardından avukatlarına tebligatlar geldiğini belirten İnan, "Ben ne zaman sizinle buluşup Özgür Özel’in bu gerçeklerini açıklasam, ertesi gün avukatlarımıza bir tebligat geliyor. Bana ikinci tazminat davasını açmış. Özgür Özel’in dava açma hakkına saygımız var. Ama buradan söylüyorum, iki değil, 22 tane dava açmazsan hatırım kalır. Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz! Sabahtan akşama kadar Türk yargısına hakaret edip bizim her sözümüzden sonra koşa koşa adliye koridorlarına sığınmasındaki iki yüzlülüğü de milletimizin takdirine bırakıyorum. Konak’ta söylediğim ve davaya konu ettiği sözleri tek harfini değiştirmeden buradan yüzüne çarpıyorum: Özgür Özel, İzmir’den uzak dur. Manisa’dan ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden uzak dur. O kirli ilişkilerine Manisa’yı alet etme" dedi.

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"Meclisimizden 18 günde kanun çıkardık"

Fon meselesinde devletin denetim kurumlarının sorunu tespit etmesinin ardından savcılığın harekete geçtiğini belirten İnan, vatandaşların haklarının korunması için yürütülen çalışmaları rakamlarla anlattı. Milletin alın terine göz diken fon şeytanlarıyla mücadele edeceklerini söylediklerini ve anında gereğini yaptıklarını söyleyen İnan, "Sorunu önce bizim devletimizin denetim kurumları tespit etti, savcılık anında harekete geçti, vatandaşın tek kuruşu yanmasın diye Meclisimizden 18 günde kanun çıkardık" ifadelerini kullandı.

Bu konu hakkında bilgiler paylaşan İnan, "119 fonda 445 bine yakın yatırımcıya toplam yaklaşık 161 milyar liralık ödeme yapıldı. Bunun 144,7 milyar lirası nakit ödendi, 16,2 milyar lirası varlıklarla karşılandı. İnan, 371 bin 21 yatırımcının parasının tamamını aldığını, olağanüstü tasfiye kapsamındaki 337 bini aşkın vatandaşın hakkına kavuştu. Kalan ödemeler ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için takibin sürüyor" diye konuştu.

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"136 tutuklama, 417 kişi ve 149 kurumun malvarlığına el koyma"

Paraların geri ödenmesiyle dosyanın kapanmadığını vurgulayan İnan, ihmal, kusur veya kastı bulunan herkes hakkında işlem yürütüldüğünü ifade etti. İnan, "Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, hepsi hakkında işlem başlatıldı" dedi. Soruşturmada 500 şüpheli bulunduğunu, 136 kişinin tutuklandığını, 285 kişiye adli kontrol uygulandığını, 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıklarına el konuldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun denetim yapan kurumlar dâhil inceleme yürüttüğünü belirten İnan, "Gelin rakamlarla, devlet ciddiyetiyle açık açık konuşalım. Milletimizin alın terine göz diken fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz dedik ve anında gereğini yaptık. Sorunu önce bizim devletimizin denetim kurumları tespit etti, savcılık anında harekete geçti, vatandaşın tek kuruşu yanmasın diye meclisimizden 18 günde kanun çıkardık! Tam 445 bine yakın yatırımcıya, 119 fonda toplam yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldı. Bunun 144.7 milyar lirası doğrudan nakit ödendi, 16.2 milyar lirası varlıklarla karşılandı. 371 bin 21 yatırımcı parasının tamamını aldı, olağanüstü tasfiyedeki 337 bini aşkın vatandaşımız hakkına kavuştu; Kalanlar ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için de nefes aldırmadan iz sürüyoruz. Üstelik paranın geri ödenmesiyle bu dosya kapanmıyor. İhmali, kusuru veya kastı olan hiç kimseye en küçük bir gevşeme gösterilmiyor ‘Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış’ diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, hepsi hakkında işlem başlatıldı. 500 şüphelinin bulunduğu soruşturmada 136 kişi tutuklandı, 285 kişiye adli kontrol uygulandı, 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıklarına el konuldu! Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatıyla devlet denetleme kurulu denetim yapan kurumlar dahil her yeri inceliyor. Çünkü bizim kitabımızda hiçbir makam milletin hakkından büyük değildir. Milletin ekmeğine kim el uzatmışsa hesabını burnundan fitil fitil getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

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"Çeşme Projesi için de çalışacağız, Karşıyaka Stadyumu için de çalışacağız"

İzmir’e hizmet gündemini sürdüreceklerini belirten İnan, "Çeşme Projesi için de çalışacağız, Karşıyaka Stadyumu için de çalışacağız, İkinci Çevre Yolu için de gece gündüz çalışacağız, siz de bizi izleyeceksiniz" dedi.