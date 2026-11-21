Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Yukatel Denizli Basket'le karşı karşıya gelen Karşıyaka, müsabakayı 82-79 kazandı. İlk periyotta üstü olan taraf Denizli Basket, yeşil-kırmızılılara 23-21 üstünlük sağladı. Karşıyaka başa baş geçen ikinci çeyreği 39-38 galip bitirdi. Üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koyan Karşıyaka 65-57'lik avantajla dördüncü sete başladı. Evinde Denizli Basketi 3 sayı farkla, 82-79 yenen Karşıyaka üst sıralara tırmandı.

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