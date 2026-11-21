Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka: 82 - Denizli Basket: 79
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karşıyaka, evinde Denizli Basket'i 8279 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karşıyaka, evinde Denizli Basket’i 8279 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
Karşıyaka Basketbol: Briante Weber 18, Ishmael ElAmin 26, Rashard Kelly 2, Yavuz Gültekin, Steven Enoch 13, Muhaymin Mustafa 5, Markel Starks, Hakan Sayılı 12, Yalın Yıldız, Egemen Yapıcı, Yakuba Ouattara 2, Cyril Langevine 4
Başantrenör: Nenad Markovic
Denizli Basket: Brae Ivey 6, Erten Gazi 11, John Meeks 22, Isaiah Miles 4, Mahir Ağva 15, Jhonathan Dunn 5, Mustafa Yılmaz, Marko Pecarski 11, Yaman Alişan, Tyron Brewer, Victor Bailey Jr. 2, Egemen Güven 3
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 2123 (Denizli Basket lehine)
Devre: 3938 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 6457 (Karşıyaka lehine)
5 faulle çıkan: Erten Gazi (4. Periyot 08.25) (Denizli Basket), Yakuba Ouattara (4. Periyot 09.59) (Karşıyaka)
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