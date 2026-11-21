Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘AB'nin Küresel Geçit Stratejisi ve Türk Dünyası' başlıklı panelde, TürkiyeAB ilişkileri, Avrupa Birliği'nin Orta Asya politikaları ve Orta Koridor'un geleceği değerlendirildi. Emekli (E.) büyükelçiler Ümit Yalçın ve Bekir Uysal'ın katıldığı panelde, Türkiye'nin değişen jeopolitik dengelerdeki stratejik konumu ele alındı.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından "AB'nin Küresel Geçit Stratejisi ve Türk Dünyası" başlıklı panel düzenlendi. Programa, Büyükelçi (E.) Ümit Yalçın ve Büyükelçi (E.) Bekir Uysal konuşmacı olarak katıldı. Program öncesinde iki büyükelçi, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı tarafından makamında kabul edildi. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Atıf Akgün'ün açılış konuşmasıyla başlayan panelin moderatörlüğünü Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hamit Özman üstlendi. Panelde TürkiyeAB ilişkilerinin tarihi gelişimi, AB'nin Orta Asya politikaları, Küresel Geçit Stratejisi, Orta Koridor'un geleceği ve Türkiye'nin değişen jeopolitik dengelerdeki stratejik konumu masaya yatırıldı.

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Küresel rekabetin yalnızca siyasi ve askeri güç dengeleri üzerinden değil, ticaret yolları, enerji koridorları ve tedarik zincirleri üzerinden de şekillendiğine dikkat çekilen panelde, Türk dünyasının stratejik potansiyeli ve Türkiye'nin Avrupa ile Orta Asya arasındaki bağlantısal rolü değerlendirildi.

Üniversitenin yönetim ve akademik kadrolarının yanı sıra farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, sorucevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.