2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetimindeki ilk maçında evinde Sebatspor'u yenip çıkışa geçen Aliağa Futbol yarın deplasmanda sonuncu Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Adana Ali Hoşfikirler Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Zirve hesapları yapan Aliağa FK bu maç öncesi 26 puan toplayıp adını 4'üncü sıraya yazdırdı. Adana Demirspor ise eksi 55 puanla son sırada yer aldı.

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