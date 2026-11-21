İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekipman, soğuk zincir ve tekne bakım destekleri, küçük ölçekli balıkçıların üretim şartlarını iyileştiriyor. 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında konuşan Aliağalı balıkçı Ece Çoban, babasından devraldığı mesleği tutkuyla sürdürerek kadınlara ve gençlere ilham oluyor. Çoban, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve kooperatif dayanışmasının balıkçılara güç verdiğini vurguluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçıların üretim şartlarını iyileştirmek ve su ürünlerinin kalitesini korumak amacıyla desteklerini sürdürüyor. 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nde bu desteklerle güçlenen balıkçıların emeği ve denizlerde yaşatmaya çalıştıkları gelenek bir kez daha gündeme geliyor. Aliağalı balıkçı Ece Çoban da iklim krizi, ekonomik zorluklar ve rekabet şartlarına rağmen mesleğini sürdüren isimlerden biri. Babasından devraldığı balıkçılığı büyük bir tutkuyla devam ettiren 34 yaşındaki Çoban, denizde verdiği mücadeleyle kadınlara ve gençlere örnek oluyor.

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"Denize çıktığımda karayı unutuyorum"

Her gün Aliağa Çakmaklı Limanı’ndan "Ya nasip" diyerek denize açılan Ece Çoban, "Bu mesleği severek ve isteyerek yapıyorum. Babamla küçüklüğümden beri teknenin üzerindeyim. Küçük sandalımız vardı. O sandalla kürek çekmeyi öğrendim. Şimdi işimi aşkla yapıyorum" dedi.

Kadın olması nedeniyle bazı ön yargılarla karşılaştığını belirten Çoban, "Genelde ‘Kadınlar yapabilir mi?’ diye soruyorlar. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Bu işi severek yapıyorum. Diğer balıkçılarla burada ağabey kardeş gibi yardımlaşıyoruz. Aramızdaki birlik ve beraberlik her zaman devam ediyor. Balıkçılık yaparken kendimi güçlü hissediyorum. Denize çıktığımda karayı unutuyorum" dedi.

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"Yalnız değiliz"

Üyesi olduğu Aliağa Çakmaklı Su Ürünleri Kooperatifi’nin dayanışması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın desteklerinin kendilerine güç verdiğini belirten Çoban, "Balıkçılarımıza destek verilirse daha da güçleniriz, herkes evine ekmek götürebilir. Bu mesleğin devamlılığı için ticaret de önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi bize önemli ekipman desteği sağlıyor. Bu destek sayesinde çalışmalarımızı daha güçlü şekilde sürdürüyoruz. Büyükşehir’in yanımızda olduğunu hissetmek bizim için çok güzel bir duygu. Yalnız değiliz. Kooperatifimizle ve İzmir Büyükşehir Belediyemizle dayanışma içinde çalışıyoruz. Gençler de kadınlar da herkes balıkçılık yapabilir. Küçüklüğümden beri bu işin içindeyim. Büyükşehir’in desteğini arkamda hissetmek, geleceğe daha umutla bakmamı sağlıyor" diye konuştu.

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Yaprak buz makinesi desteğiyle soğuk zincir güçlendi, maliyet düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 629 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip İzmir’de küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Avlanan su ürünlerinin tazeliğini ve kalitesini tüketiciye ulaşana kadar korumak amacıyla su ürünleri kooperatiflerine bugüne kadar 19 yaprak buz makinesi ve 2 soğuk muhafaza odası kazandırıldı. Yaprak buz makineleri sayesinde balıkçıların buz temini için yaptığı harcamalar da azaltılarak üreticilerin maliyet yükü hafifletildi.

Küçük ölçekli balıkçıya tekne bakım desteği

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, balıkçıların yalnızca avlanma sonrasındaki ihtiyaçlarına değil, üretim faaliyetlerinin önemli bir parçası olan tekne bakım ve onarım süreçlerine de destek sağlıyor. Bu kapsamda 2026 yılında 752 küçük ölçekli balıkçıya toplam 960 adet koruyucu tekne boyası ve 1 ton epoksi macun desteği verildi.

Balıkçının emeğine, denizlerin geleceğine destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, balıkçılık sektörüne yönelik desteklerini genişletiyor. Tekne bakım ve onarımında kullanılan boya ve macun desteklerinin yanı sıra, balıkçıların çalışma şartlarını iyileştirmek ve iş sağlığı ve güvenliğini güçlendirmek amacıyla kişisel koruyucu donanım desteği de hayata geçirilecek. Yakın zamanda başlayacak destekle balıkçıların ihtiyaç duyduğu bir başka girdi kalemi daha karşılanırken güvenli çalışma şartlarının oluşturulmasına katkı sağlanacak.

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Türkiye'nin lider su ürünleri hali

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Hali, avlanan ürünlerin ticarete kazandırıldığı ve dağıtım süreçlerinin yürütüldüğü önemli merkezlerden biri olarak hizmet veriyor. Haftanın yedi günü, 24 saat faaliyet gösteren hal, yıllık 50 bin tonun üzerindeki işlem hacmiyle Türkiye'nin önde gelen su ürünleri ticaret merkezleri arasında yer alıyor. İzmir Su Ürünleri Hali, 2025 yılında 51 bin 699 tonluk işlem hacmine ulaşarak Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Ekim 2026'da ise halde toplam 10 bin 800 ton su ürünü işlem gördü. Bu rakamlar, İzmir'in su ürünleri ticaretindeki güçlü konumunu ve kent ekonomisinin tedarik zincirindeki önemini ortaya koydu. Hal, avlanan ürünlerin farklı pazarlara ulaştırılmasını sağlayarak üretici ile tüketici arasındaki ticari zincirin önemli bir halkasını oluşturuyor.