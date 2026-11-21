Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan eve operasyon; 3 gözaltı
İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlediği operasyonda 190 bin sentetik hap ile 11 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlediği operasyonda 190 bin sentetik hap ile 11 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine belirlenen adrese dün 22.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 190 bin sentetik hap ile 37 bin adet hap üretilebilecek 11 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin R.K. (40), M.Ü. (31) ve Y.Y. (28) gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.