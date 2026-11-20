İzmir'de kamyonetin devrildiği kaza araç kamerasına yansıdı
İZMİR'in Narlıdere ilçesinde kamyonetin hafif ticari araca çarparak devrildiği kaza, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
İZMİR'in Narlıdere ilçesinde kamyonetin hafif ticari araca çarparak devrildiği kaza, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 17.40 sıralarında Limanreis Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet, orta şeritte ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle sol şeride yöneldi. Bu sırada önündeki kamyonu fark eden sürücü çarpmamak için direksiyonu sağa kırınca, kendi şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, devrilerek bir süre sürüklendi.
Kaza anı, trafikte seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği anlar yer aldı.
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