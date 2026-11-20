İzmir'de 10 kilo 550 gram skunk ve kokain ele geçirildi, 1 gözaltı
İZMİR'de polis tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 550 gram skunk, 55 gram kokain ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR'de polis tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 550 gram skunk, 55 gram kokain ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen bir şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, bugün şüpheli Mehmet S.K.’yi (44) evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 10 kilo 550 gram skunk, 55 gram kokain ele geçirildi. Mehmet S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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