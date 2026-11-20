Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen bir şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, bugün şüpheli Mehmet S.K.’yi (44) evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 10 kilo 550 gram skunk, 55 gram kokain ele geçirildi. Mehmet S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR'de polis tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 550 gram skunk, 55 gram kokain ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

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