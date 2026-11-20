KIRMIZI bültenle aranırken 2020 yılında Arjantin'de yakalanıp Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İzmir'de yargılandığı davanın 54'üncü duruşmasında SEGBİS ile ikinci kez ifade verdi. Kurtuluş, hakkındaki suçlamaları önceki duruşmada olduğu gibi yine kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Kutuluş'un tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Türkiye'de 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tehdit', 'Nitelikli yağma', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme', 'Suç örgütüne üye olma' ve 'Silahla yağma' dahil 33 suçtan kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş, 2020 yılında Arjantin'de yakalandı. İade işlemlerinin ardından ağustos ayında Türkiye'ye getirilen Kurtuluş'un, hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılında 'Suç örgütü lideri olmak' suçundan hazırlanan ve İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, yargılanmasına devam edildi.

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'KALIPÇI İLE GÜRCİSTAN'DA GÖRÜŞTÜK'

Davanın bugün görülen 54'üncü duruşmasına SEGBİS ile katılan Kurtuluş, mahkeme başkanının iş insanı Mahmut Kalıpçı'yı tanıyıp tanımadığı yönündeki sorusuna, "Gürcistan'da görüştük" diyerek yanıt verdi. İkinci kez hakim karşısına çıkan sanık Kurtuluş, Kalıpçı'nın yurt dışında yatırım yapmak istediğini ve kendisine ortaklık teklifinde bulunduğunu da belirterek, bir otelin casino işletmesiyle ilgili bilgi verdiğini anlattı. Kurtuluş, Kalıpçı'nın Türkiye'deki ortağıyla sorun yaşadığını söylediğini ancak kimlerle sorun yaşadığını bilmediğini de ifadesinde belirtti. Mahmut Kalıpçı ile yemek masasında çekilen fotoğrafları sorulan Kurtuluş, görüşmenin iş kapsamında gerçekleştiğini, fotoğraf paylaşmadığını söyledi. Sanal medyada yer alan 'Bizde yardım isteyen geri çevrilmez, bir de ecelini isteyen' paylaşımı hakkındaki soruya ise Kurtuluş, sanal medya kullanmadığını ve paylaşımın içeriğini bilmediğini belirtti.

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8 Aralık 2017'de İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldığı otelden çıkıp aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mahmut Kalıpçı'nın oğlu Gökhan Kalıpçı (27) cinayetiyle alakasının olmadığını ve uzun namlulu silahlarla çatışma yaşanması için örgüt kapsamında talimat verdiği iddialarını da reddeden Kurtuluş, suç tarihinde Gürcistan'da bulunduğunu, oradaki faaliyetlerinin yasal olduğunu ve kendi adına kayıtlı hesaplar kullandığını savundu. Kalıpçı ile casino projesi kapsamında ortaklık planladıklarını belirten Kurtuluş, yaklaşık 1 milyon dolarlık bir proje hazırlandığını, kendi adına para gönderildiğini, ancak inşaatın tamamlanamadan cezaevine girmeleri nedeniyle işin yarım kaldığını söyledi.

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'ÇATIŞMAYA DAHLİM OLMADI'

İş insanı Serdar Cirit ile yaşanan çatışma olayına ilişkin soruları da yanıtlayan Kurtuluş, olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi. Kurtuluş, çatışmaya yönelik dahli olmadığını ve herhangi bir talimat da vermediğini kaydetti. Kurtuluş, bazı şüphelilerin yazışmalarında adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine ise neden adının geçtiğini bilmediğini, görüşmelerin içeriğinden haberdar olmadığını ve söz konusu kişileri tanımadığını belirtti. Kurtuluş, ifadesinde iş insanı İrfan Görkemli'nin FETÖ bağlantısı gerekçe gösterilerek kaçırılması ve 3 milyon dolar istenmesi olayıyla da alakası olmadığını belirtti.

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'İADEM GERÇEKLEŞMEDİĞİ İÇİN BEYANDA BULUNMAYACAĞIM'

FETÖ borsasına ilişkin iddialarla ilgili sorulara yanıt vermek istemediğini belirten sanık Kurtuluş, "FETÖ ile ilgili iddialar, diğer birleşen dosyayla ilgili iddialar olduğu için şu anda o sorulara cevap vermek istemiyorum. İlgili dosya üzerinden iadem gerçekleşmediğinden bir beyanda bulunmayacağım" dedi.

'MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYOR'

Duruşmada başka bir dosyadan tutuklu bulunan Nadir Sönmez de SEGBİS üzerinden söz alarak, "Serkan Kurtuluş, milletin aklıyla alay ediyor, kimseyi tanımıyorsa ne işi var burada" diyerek tepki gösterdi.

'FETÖ BORSASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARIN BULUNDUĞU KAYITLARI MAHKEMEYE SUNACAĞIZ'

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Söz alan Mahmut Kalıpçı'nın avukatı Kubilay Büber, sanık Kurtuluş'un iadesinin şümulü bakımından Arjantin yetkili makamlarından muvafakatname istenmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Avukat Sultan Penez Abay ise müvekkili Serkan Kurtuluş'un tutukluluk süresinin dolduğunu savunarak, "Müvekkilim dosya kapsamında tüm olaylara ilişkin ifadesini verdi. Soruşturma süresi hesaba katıldığında iddia edilen suçların neredeyse tamamına yakını zaman aşımına uğradı. Serkan Kurtuluş hakkındaki yakalama kararı kapsamında Arjantin'de 11 Haziran 2020 tarihinde Interpol tarafından yakalanmış. Kurtuluş, dosya kapsamında 19 Haziran 2020'de tutuklanmış. O tarihten bu yana bu dosya kapsamında tutuklu. Müvekkilimin TCK kapsamında fiili tutukluluk süresi doldu. 6 yıl 2 ay Arjantin'de kaldı, 8 ay Gürcistan'da, 3 aydır da Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutuklu kaldı. Kendisinin lider olduğunu varsayalım yöneticilerle aynı cezayı alacak. Yöneticilerin dahi tutuklu olmadığı dosyada benim müvekkilim lider iddiasıyla tutuklu" dedi.

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Avukat Abaş, müvekkili Kurtuluş'un tahliyesini istedi.

Duruşma savcısı, mütalaasını hazırlamak için süre talep etti. Ardından mahkeme heyeti, Serkan Kurtuluş'un tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 16 Aralık'a ertelendi.