İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki dayanışmasını güçlendirmek, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını desteklemek ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerine dikkati çekmek için programlar hazırlandı.

Sanatsal üretimlerini görünür kılmak amacıyla resim, fotoğraf, seramik ve el sanatları alanlarında hazırlanan öğretmen eserleri sergilenecek. Güzel sanatlar liselerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek akustik müzik dinletileri ve sanat etkinlikleriyle öğretmenler sanatın farklı dallarıyla buluşacak. Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde düzenlenecek "Eğitim Çınarları" resim sergisi ve öğretmenler söyleşisi kapsamında emekli öğretmenler ile mesleğe yeni başlayan öğretmenler bir araya gelecek.

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Öğretmenlere yönelik tarihi ve kültürel geziler düzenlenecek.