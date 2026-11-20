İEÜ Medical Point Hastanesi, sağlık hizmetlerinin çevresel etkisini azaltmak için yürüttüğü yeşil hastane uygulamalarını COP31’de paylaştı.

İklim krizine karşı çözüm arayışlarının ele alındığı COP31 İklim Konferansında sağlık hizmetlerinin çevre üzerindeki etkileri ve hastanelerin yeşil dönüşümü de ele alındı. İEÜ Medical Point Hastanesinin dijital hastanecilikten güneş enerjisine, sterilizasyondan hastanede kullanılan tıbbi sarf malzemelerine kadar sağlık hizmetlerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları katılımcılar ile paylaşıldı.

AÇEV Bakım Pavilyonunda düzenlenen "İklim Dirençli Bakım Kültürü: Sürdürülebilir, Dirençli ve Yeşil Yaklaşımlar" adlı oturumda, İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktör Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, "Sağlıkta Sürdürülebilirlik ve Yeşil Hastane Yaklaşımı" adlı sunumunda hastanenin sunduğu sağlık hizmetleri ile gezegen sağlığı arasındaki ilişkiye dikkati çekti.

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Proje değil, anlayış

Sağlık sektörünün insan sağlığını korurken önemli miktarda enerji ve su tükettiğini, atık ürettiğini ve karbon salımına yol açtığını belirten Ecemiş, iklim değişikliğinin halk sağlığını ve ekonomiyi de etkilediğini söyledi. Bu nedenle hastanelere de sorumluluk düştüğünü vurgulayan Ecemiş, yeşil hastane yaklaşımını şöyle anlattı: "Yeşil hastane kavramı bir proje değil, yönetim anlayışı, kurumsal bir dönüşüm yolculuğudur. Bu kavram ile enerji tasarrufu, atıkların ayrıştırılması ve çevre dostu binaya sahip olmaktan çok tüm yönetim süreçlerini, klinik uygulamalarını, satın alma politikalarını, insan kaynaklarını, teknik altyapısını ve hizmet sunum modelini sürdürülebilirlik perspektifiyle yeniden değerlendirmekten söz ediyoruz."

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Geleceğin hastanesi

İEÜ Medical Point Hastanesinde yeşil hastane kültürünü oluşturmak ve dönüşümü sağlamak için yürütülen projeler hakkında bilgi veren Ecemiş, gelecekte hastanelerin sadece tedavi hizmeti veren değil, gezegeni koruyan, kaynaklarını sorumlu kullanan, iklim değişikliği risklerini öngören, sorumluluk taşıyan kurumlar olacağını söyledi.

Sürdürülebilirliğin kurumlar için gelece yapılmış bir yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Ecemiş, "Sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı bir çevrede var olabilir. Sağlık kurumlarının iklim değişikliğine uyum sağlaması kadar, iklim değişikliğiyle mücadelede öncü olup aktif rol üstlenmesi de gerekiyor. Çünkü biz yalnızca bugünün hastalarına hizmet vermiyoruz. Aynı zamanda gelecek nesillerin yaşayacağı dünyanın sağlık koşullarını da etkiliyoruz" diye konuştu.