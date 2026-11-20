FOLKART, İzmir'in Merkezi İş Alanı'nda geliştirdiği Orion projesinin ofis bloğunu 23 Kasım Pazartesi günü itibariyle ön satışa sunulacağı duyuruldu. Orion Office, farklı ölçeklerdeki işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladığımız ofislerimizle çalışma hayatına yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Folkart, Alsancak-Bayraklı hattında, Altınyol ile Ankara Asfaltı'nın kesişim noktasında hayata geçirdiği Orion projesindeki ofislerin ön satışı 23 Kasım 2026 tarihinde başlıyor. Konut, rezidans, ofis, mağaza, restoran ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiren projede yer alan Orion Office; ulaşılabilirliği, esnek kullanım olanakları ve tasarım yaklaşımıyla öne çıkıyor. Mimari projesi Tago Mimarlık tarafından hazırlanan Orion Office'in ofis lobisinden, koridorlara tüm ortak alanlarının iç mekanları özenle tasarlandı.

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'OFİSE DÖNÜŞ EĞİLİMİ HER GEÇEN YIL GÜÇLENEREK ARTIYOR'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, pandemi sonrasında ofise dönüş eğiliminin her geçen yıl güçlenerek arttığını, insanların birlikte çalışmanın ve üretmenin değerini yeniden fark ettiğini belirtip, "Dünyanın önde gelen şirketlerinin çalışanlarını ofiste daha fazla bir araya getirme kararları, iş hayatındaki bu değişimi açıkça gösteriyor. Ekiplerin yüz yüze iletişim kurması, deneyimlerini paylaşması ve birlikte karar alması yeniden önem kazanıyor. Ofis projelerini de bu dönüşümün yarattığı ihtiyaçlarla birlikte değerlendirmek gerekiyor" dedi.

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Ticari gayrimenkuldeki satış hareketliliğine de dikkat çeken Sancak, "Türkiye genelinde iş yeri satışları, 2025'in Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 20 artarak 37 bin 143'e ulaştı. Bir ofis projesinin başarısında doğru konum kadar doğru zamanlamanın da belirleyici olduğuna inanıyoruz. Orion Office'i, ofise dönüşün güçlendiği bu dönemde, İzmir'in yeni iş merkezinde ön satışa sunuyoruz. İş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladığımız ofislerimizle çalışma hayatına yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE UYGUN OFİS SEÇENEKLERİ

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Orion Office'te Compact, Standard ve Large olmak üzere farklı ofis tipleri bulunuyor. Sunulan örnek planlarda bu seçeneklerin net alanları sırasıyla yaklaşık 40, 60 ve 80 metrekare olarak tanımlanıyor. Birleştirilebilen ofisler ve esnek yerleşim olanakları, işletmelerin ekip büyüklüğüne ve çalışma biçimine göre farklı düzenlemeler yapılmasına imkan veriyor. Projede özel lobisi ve girişi bulunan tam kat ofisler ile 2 bin metrekarelik büyük bağımsız alan seçenekleri de yer alıyor. Çalışma alanları, yönetici odaları ve toplantı bölümleri, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kurgulanabiliyor.

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BALKON VE TERASLARLA AÇIK ALANA ERİŞİM

Orion Office'in balkon ve teras seçenekleri, çalışma günü içinde açık alan kullanımına olanak sağlıyor. Bu alanlar, kısa molalar ve açık havada yapılabilecek görüşmeler için ofisin kullanımını genişletiyor. Bağımsız iklimlendirme sistemi de kullanıcıların kendi çalışma ortamlarını ihtiyaçlarına göre düzenlemelerine imkan tanıyor.

İKİ FARKLI TESLİM SEÇENEĞİ

Orion Office'te 'Tamamlanmış Ofis' ve 'Shell & Core Plus' olmak üzere iki teslim seçeneği sunuluyor. Tamamlanmış Ofis seçeneğinde zemin, duvar ve tavan uygulamaları, aydınlatma, ıslak hacimler, iklimlendirme ve yangın sistemleri tamamlanıyor. Kullanıcılar, bölme düzenlerini ve mobilyalarını kendi ihtiyaçlarına göre belirleyebiliyor. Shell & Core Plus seçeneği ise iç mekanını kendi tasarım anlayışıyla şekillendirmek isteyen işletmelere yönelik hazırlanıyor. İklimlendirme ve temel tesisat altyapılarıyla sunulan bu seçenek, ofisin yerleşim ve dekorasyon kararlarında kullanıcıya daha geniş bir hareket alanı bırakıyor.

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ANA ULAŞIM AKSLARININ KESİŞİMİNDE

Orion Office, İzmir Bölge Adliyesi'ne 150 metre, Stadyum Metro İstasyonu'na 300 metre ve İzmir Adalet Sarayı'na 700 metre mesafede bulunuyor. Altınyol ve Ankara Asfaltı'nın kesişimindeki konumu, projeyi İzmir'in ana ulaşım akslarıyla buluşturuyor. Orion'un mağaza, restoran ve sosyal alanlarıyla birlikte ele alınan ofis bloğu, iş yaşamının günlük ihtiyaçlarını aynı proje çevresinde karşılamaya yönelik bir kullanım sunuyor.

OFİS SEÇİMİNİ DESTEKLEYEN DİJİTAL DENEYİM

Orion Office'in satış sürecinde dijital ikiz teknolojisinden de yararlanılacak. Kullanıcılar, proje ve bağımsız bölümler içinde sanal olarak gezebilecek; günün farklı saatlerini seçerek manzara ve çevre ilişkisini inceleyebilecek. Bu deneyimin, ofis seçeneklerinin mekansal özelliklerini satın alma kararı öncesinde değerlendirmelerine yardımcı olacağı belirtildi.

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