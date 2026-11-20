3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde çıktığı İzmir derbisinde Karşıyaka'ya 2-1 mağlup olan düşme hattındaki Bucaspor 1928 yarın deplasmanda zirve yarışı veren Gemlik Sümerbey ile kozlarını paylaşacak. Gemlik Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak 13'üncü hafta maçını Taner Tuncer yönetecek. Ligde son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan 8 puanlı İzmir temsilcisi, 25 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Bursa ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Bucaspor'da sarı kart cezalısı Muzaffer Buğra Hotur forma giyemeyecek.

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